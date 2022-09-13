Симеоне выпустил Гризманна после 60-й минуты в 7-м матче «Атлетико» подряд

снова вышел на поле лишь во втором тайме в матче «Атлетико».

Сегодня тренер мадридцев оставил француза в запасе в матче группового этапа с (0:0, второй тайм) и выпустил на 63-й минуте.

Подобное происходит уже седьмой раз подряд в этом сезоне. Ранее Гризманн выходил на 64-й, дважды на 63-й, дважды на 62-й и один раз на 61-й минуте.

Ранее была информация о том, что «Атлетико» выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне» за него по окончании сезона.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?

Гризманн снова вышел после 60-й минуты. «Барса» готова идти в суд