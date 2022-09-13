Судья не назначил пенальти в ворота «Баварии» в матче с «Барселоной» в .

В первом тайме при счете 0:0 защитник мюнхенцев , вероятно, задел коленом в штрафной вингера каталонцев .

Француз оказался на газоне, но арбитр из Нидерландов Данни Маккели не назначил одиннадцатиметровый, сигнала из комнаты ВАР также не было.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – (2:0, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.