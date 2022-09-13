Судья Маккели не назначил пенальти в ворота «Баварии» в игре с «Барсой» при счете 0:0. Дэвис, вероятно, задел коленом Дембеле

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Судья не назначил пенальти в ворота «Баварии» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

В первом тайме при счете 0:0 защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис, вероятно, задел коленом в штрафной вингера каталонцев Усмана Дембеле.

Француз оказался на газоне, но арбитр из Нидерландов Данни Маккели не назначил одиннадцатиметровый, сигнала из комнаты ВАР также не было.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Барселона» (2:0, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

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