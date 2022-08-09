«Урал» увольняет Шалимова, а «Химки» – Юрана, Мозес выбыл на полгода, у «Барсы» и де Йонга все сложно, операция Косторной, Кокорин остается в «Фиорентине» и другие новости

1. В «Барселоне» по-прежнему неспокойно: каталонский клуб сообщил де Йонгу, что при продлении контракта с ним в 2020-м мог быть нарушен закон, и пригрозил расследованием. «Барса» хочет аннулировать соглашение.

2. Президент «Урала» Григорий Иванов объявил об отставке главного тренера Игоря Шалимова. У команды 0 очков в 4 турах Мир РПЛ.

3. Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес пропустит около полугода из-за травмы ахилла. Ему предстоит операция.

4. Сергей Юран покинет пост главного тренера «Химок». Пишут, что ему уже сообщили об отставке, а причина увольнения такова – он не выпустил сына инвестора Туфана Садыгова в игре с «Ростовом». Ожидается, что его сменит Николай Писарев, а самого Юрана уже отправляют в «Урал».

5. Нападающий Патрис Бержерон продлил контракт с «Бостоном» на год, кэпхит – 2,5 млн долларов. Также «Брюинс» подписали Давида Крейчи на год и 1 млн долларов (он вернулся в НХЛ после года в родной Чехии) и заключили контракт с Павлом Захой на год и 3,5 млн долларов, избежав арбитража.

6. Нападающий Александр Кокорин останется на контракте в «Фиорентине», но играть не будет. Ближе к зиме клуб вновь попробует разорвать договор.

7. «Барселоне» не хватит активации четырех рычагов для регистрации новичков. Нужно еще 13 млн евро.

8. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра.

9. Трансферные новости. «Боруссия» Дортмунд подписала 34-летнего форварда Антони Модеста из «Кельна» до 2023 года. Лукас Торрейра перешел из «Арсенала» в «Галатасарай». «Севилья» объявила о подписании 2-летнего контракт с экс-хавбеком «Реала» Иско.

«МЮ» согласовал с «Юве» трансфер Рабьо за 15+5 млн фунтов, а вот о контракте предстоит договориться с матерью игрока. «ПСЖ» договорился с Руисом о контракте, Кампуш хочет опередить «Реал» в борьбе за хавбека «Наполи». Из «Барселоны» уйдет либо Депай, либо Обамеянг. Мемфис обсуждает с клубом статус свободного агента. Бернарду Силва еще надеется перейти в «Барселону», но теряет терпение – официального предложения нет.

10. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что расследование дела фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе.

11. Окружение Лионеля Месси опровергло контакты с «Барселоной». Они не общались после ухода аргентинца из клуба.

12. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может пропустить до 3 месяцев полноценной подготовки из-за травмы в области задней поверхности бедра.

13. Теннисист Карен Хачанов вышел во 2-й круг турнира в Монреале, обыграв Франсиско Серундоло.

14. «Рубин» сыграл вничью с «Нефтехимиком» (2:2), заканчивая матч вдесятером. Казанский клуб не побеждает 3 матча подряд в Первой лиге – поражение и две ничьих – и идет на 10-м месте.

15. Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт на встрече с владельцем клуба Джозефом Цаем заявил, что тот должен выбрать между ним и парой Нэш – Маркс.

16. Бронзовый призер Сочи-2014 Илья Черноусов возглавил сборную Лихтенштейна по лыжным гонкам.

17. Бывший капитан сборной Германии и «Баварии» Филипп Лам в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре не поедет на ЧМ-2022 в составе немецкой делегации.

18. КДК рассмотрит использование громкой связи на матче «Ахмат» – «Зенит» для поддержки хозяев.

19. Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии олимпийского чемпиона Виктора Петренко за участие в российском шоу.

Цитаты дня.

«Жду, пока чувство реальности на Запад вернется и вылечит их нынешний мазохизм». Вероника Степанова о санкциях против российских спортсменов

Уткин о том, что Тутберидзе назвала Sports.ru «туалетным чтивом»: «Это двойной комплимент. Миллионы людей обожают читать в туалете и с плохой книжкой туда не ходят»

Быстров о Грайнер: «Какая разница, 9 лет – это много или мало? Она приехала с травкой – дымит, кайфует. Какой это пример для нашей молодежи?»

Антон Белов: «Вижу, насколько выросла поддержка Путина после жестких шагов на международной арене. Полностью поддерживаю и Россию, и президента»

Михалков о крымских клубах в РФС: «Крым – часть России, это одно государство. Чего мы боимся? У нас санкции выше крыши, перед кем шапку ломать?»