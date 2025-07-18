Жена Семака о запомнившемся поступке мужа ради нее: «Прилетел из Парижа на 8 марта, вручил цветы и умчался на обратный рейс»
Жена Сергея Семака рассказала о запомнившемся поступке мужа ради нее.
– Что делал ради вас Сергей Богданович, что особо запомнилось?
– Прилетел из Парижа на 8 марта (он тогда играл за французский клуб «Пари Сен-Жермен»), на пороге вручил цветы и умчался на обратный рейс, – написала жена главного тренера «Зенита» Анна Семак в сторис инстаграма.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25988 голосов
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Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Анны Семак
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