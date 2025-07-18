Жена Семака о запомнившемся поступке мужа ради нее: «Прилетел из Парижа на 8 марта, вручил цветы и умчался на обратный рейс»

Жена Сергея Семака рассказала о запомнившемся поступке мужа ради нее.

– Что делал ради вас Сергей Богданович, что особо запомнилось?

– Прилетел из Парижа на 8 марта (он тогда играл за французский клуб «Пари Сен-Жермен»), на пороге вручил цветы и умчался на обратный рейс, – написала жена главного тренера «Зенита» Анна Семак в сторис инстаграма.