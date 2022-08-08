«ПСЖ» договорился с Руисом о контракте. Кампуш хочет опередить «Реал» в борьбе за хавбека «Наполи»

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Полузащитник Фабиан Руис близок к переходу в «ПСЖ» из «Наполи».

Французский клуб согласовал условия контракта с 26-летним футболистом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Для достижения договоренности о трансфере «ПСЖ» и «Наполи» осталось уладить некоторые детали. Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш хочет опередить «Реал» в борьбе за испанца, которого мадридский клуб хотел подписать бесплатно летом 2023 года.

Кроме того, «ПСЖ» и «Наполи» работают над переходом вратаря Кейлора Наваса.

Сообщалось, что парижане заплатят за хавбека около 25 млн евро.

В минувшем сезоне игрок сборной Испании забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «Наполи». Полная статистика футболиста доступна здесь.

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