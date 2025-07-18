Карвалью покинул «Бетис». Португалец за 7 лет провел больше всех официальных матчей среди иностранцев в истории клуба
Вильям Карвалью покинул «Бетис» спустя семь сезонов.
Полузащитник перешел в испанский клуб летом 2018 года из «Спортинга». За это время он провел 223 официальных матча, забив 11 голов и сделав 16 результативных передач.
Отмечается, что португалец стал иностранным игроком с наибольшим количеством официальных матчей за клуб.
С полной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Бетиса»
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