Карвалью покинул «Бетис». Португалец за 7 лет провел больше всех официальных матчей среди иностранцев в истории клуба

Вильям Карвалью покинул «Бетис» спустя семь сезонов.

Полузащитник перешел в испанский клуб летом 2018 года из «Спортинга». За это время он провел 223 официальных матча, забив 11 голов и сделав 16 результативных передач.

Отмечается, что португалец стал иностранным игроком с наибольшим количеством официальных матчей за клуб.

С полной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .