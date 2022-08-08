КДК рассмотрит использование громкой связи на матче «Ахмат» – «Зенит» для поддержки хозяев

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В КДК РФС сообщили, какие моменты 4-го тура Мир РПЛ рассмотрят на заседании комитета

«По Премьер‑лиге повестка КДК сформирована.

По матчу «Урал» – «Спартак» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками гостевой команды.

По матчу ЦСКА – «Факел»: тренер хозяев Мурат Искаков выходил за пределы технической зоны, также он был удален за нецензурные выражения в адрес главного судьи.

По матчу «Ахмат» – «Зенит» будет рассмотрено использование громкой связи на стадионе для поддержки команды хозяев.

По матчу «Сочи» – «Пари НН»: главный тренер гостей Галактионов выходил за пределы технической зоны», – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится в среду, 10 августа.

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