КДК рассмотрит использование громкой связи на матче «Ахмат» – «Зенит» для поддержки хозяев

В КДК РФС сообщили, какие моменты 4-го тура Мир рассмотрят на заседании комитета

«По Премьер‑лиге повестка КДК сформирована.

По матчу – рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками гостевой команды.

По матчу – «Факел»: тренер хозяев Мурат Искаков выходил за пределы технической зоны, также он был удален за нецензурные выражения в адрес главного судьи.

По матчу «Ахмат» – будет рассмотрено использование громкой связи на стадионе для поддержки команды хозяев.

По матчу «Сочи» – «Пари НН»: главный тренер гостей Галактионов выходил за пределы технической зоны», – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится в среду, 10 августа.