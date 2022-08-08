Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о Бриттни Грайнер.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Несколько дней назад Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

«Она показала плохой пример. Находясь в команде, она приехала с травкой туда, где молодые девчонки занимаются баскетболом, сидит в холле на диванчике и дымит, кайфует. Какой это пример для нашей молодежи? Эти девчонки смотрят на нее и думают: «Если ей можно, почему нам нельзя?»

Какая разница, 9 лет – это много или мало? Если в нашей стране это запрещено, то это должно быть наказуемо. Пускай у себя в Америке делает все, что хочет», – сказал Быстров.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США