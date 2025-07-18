Финалиссима между Аргентиной и Испанией пройдет в период с 26 по 31 марта 2026 года

Финалиссима между Аргентиной и Испанией пройдет в конце марта 2026 года.

Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 мог пройти в США этим летом. Позднее стало известно , что из-за плотного календаря сборных игра может состояться в марте 2026-го.

Как сообщает As, президенты испанской и аргентинской федераций Рафаэль Лусан и Клаудио Тапия достигли соглашения о проведении «Финалиссимы» в конце марта.

Отмечается, что доступные даты находятся в интервале с 26 по 31 марта – в период, когда пройдут отборочные матчи плей-офф на чемпионат мира 2026 года в США.

Аргентина уже имеет путевку на ЧМ-2026 , а Испания начнет отбор на турнир в сентябре.