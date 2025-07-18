Финалиссима между Аргентиной и Испанией пройдет в период с 26 по 31 марта 2026 года
Финалиссима между Аргентиной и Испанией пройдет в конце марта 2026 года.
Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 мог пройти в США этим летом. Позднее стало известно, что из-за плотного календаря сборных игра может состояться в марте 2026-го.
Как сообщает As, президенты испанской и аргентинской федераций Рафаэль Лусан и Клаудио Тапия достигли соглашения о проведении «Финалиссимы» в конце марта.
Отмечается, что доступные даты находятся в интервале с 26 по 31 марта – в период, когда пройдут отборочные матчи плей-офф на чемпионат мира 2026 года в США.
Аргентина уже имеет путевку на ЧМ-2026, а Испания начнет отбор на турнир в сентябре.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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