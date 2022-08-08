Дюрэнт на встрече с владельцем «Нетс» заявил, что тот должен выбрать между ним и парой Нэш – Маркс

Звездный форвард встретился с владельцем клуба Джозефом Цаем, чтобы обсудить запрошенный ранее обмен.

Как сообщает The Athletic, Дюрэнт во время встречи заявил, что запрос на обмен все еще актуален.

Кевин при этом отметил, что Цай может выбрать между ним и парой – , которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно.

33-летний Дюрэнт сказал, что не верит в направление, которое задано нынешними руководителями «Нетс».

Состоявшаяся встреча описывается источниками как «откровенная и профессиональная». Ее главный посыл – «оставьте меня или генерального менеджера и тренера».

Дюрэнт попросил «Бруклин» об обмене в другую команду в конце июня. «Нетс» обсуждали возможную сделку с несколькими претендентами. Как пишут в СМИ, клуб не торопится расставаться с лидером и просит завышенную компенсацию.

В минувшем сезоне Дюрэнт провел 55 матчей, набирая в среднем 29,9 очка, 7,4 подбора, 6,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,9 блок-шота.

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