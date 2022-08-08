«Боруссия» Дортмунд подписала 34-летнего форварда Модеста из «Кельна» до 2023 года

«Боруссия» Дортмунд приобрела нападающего «Кельна» Антони Модеста.
34-летний француз подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года.
Модест приглашен в команду в связи с предстоящим долгим отсутствием другого новичка «Боруссии» Себастьяна Аллера – у экс-форварда «Аякса» выявлена злокачественная опухоль яичка, он пройдет химиотерапию и пропустит несколько месяцев.
Модест имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. Помимо «Кельна», он также играл за «Хоффенхайм».
В прошлом сезоне нападающий забил 20 голов в 32 матчах чемпионата Германии и разделил 4-е место в списке бомбардиров турнира. Его статистика – здесь.
Фото: bvb.de