«Боруссия» Дортмунд подписала 34-летнего форварда Модеста из «Кельна» до 2023 года

Дортмунд приобрела нападающего «Кельна» .

34-летний француз подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года.

Модест приглашен в команду в связи с предстоящим долгим отсутствием другого новичка «Боруссии» – у экс-форварда «Аякса» выявлена злокачественная опухоль яичка, он пройдет химиотерапию и пропустит несколько месяцев.

Модест имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. Помимо , он также играл за .

В прошлом сезоне нападающий забил 20 голов в 32 матчах чемпионата Германии и разделил 4-е место в списке бомбардиров турнира. Его статистика – здесь.

Фото: bvb.de