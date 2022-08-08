Бронзовый призер Сочи-2014 Илья Черноусов возглавил сборную Лихтенштейна по лыжным гонкам

Бронзовый призер в марафоне возглавил сборную Лихтенштейна по лыжным гонкам.

По окончании сезона команду покинула тренер – норвежка Каролина Муэн Гуйдон, и Федерация лыжных видов спорта Лихтенштейна обратилась к Черноусову.

«Он был полон энтузиазма с самого начала», – отметил представитель федерации Томас Брюнхарт.

Черноусову 35 лет, выступал за Россию. В 2020 году сменил спортивное гражданство на страну супруги – Швейцарию.

В состав сборной Лихтенштейна входят шесть человек: один лыжник в основе, два – в команде B, один – в команде С, а также два юниора.

Лыжник Илья Черноусов – теперь в сборной Швейцарии: он конфликтовал с Вяльбе, а тренер Большунова обвинял его в предательстве