Хаманн призвал «Баварию» подписать Доннарумму бесплатно в 2026-м: «Тогда будет 5-6 лет спокойствия за вратарскую позицию»

Дитмар Хаманн призвал «Баварию» подписать Джанлуиджи Доннарумму.

«У меня есть сомнения в том, что Йонас Урбиг займет место в воротах в следующем году.

Доннарумма может перейти в следующем году как свободный агент, ему всего 26 лет, и тогда будет пять-шесть лет спокойствия [за вратарскую позицию]», – сказал экс-полузащитник «Баварии».