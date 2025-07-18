Хаманн призвал «Баварию» подписать Доннарумму бесплатно в 2026-м: «Тогда будет 5-6 лет спокойствия за вратарскую позицию»
Дитмар Хаманн призвал «Баварию» подписать Джанлуиджи Доннарумму.
«У меня есть сомнения в том, что Йонас Урбиг займет место в воротах в следующем году.
Доннарумма может перейти в следующем году как свободный агент, ему всего 26 лет, и тогда будет пять-шесть лет спокойствия [за вратарскую позицию]», – сказал экс-полузащитник «Баварии».
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