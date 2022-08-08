Президент «Урала» объявил об отставке Шалимова. У команды 0 очков в 4 турах Мир РПЛ

Президент объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

«Сегодня мы встретились и пообщались с Игорем Шалимовым. Мы пришли к обоюдному решению – покидает «Урал».

Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», – заявил Иванов.

«Урал» проиграл все четыре матча на старте Мир и занимает 16-е место в таблице. Под руководством Шалимова, возглавившего «Урал» прошлым летом, команда проиграла ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2).

В следующем туре «Урал» сыграет с «Факелом» в гостях.