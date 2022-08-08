РУСАДА: «Расследование по делу Валиевой находится на завершающем этапе. В ближайшие недели результаты будут переданы в отдел обработки»

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В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили, что расследование дела фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе. 

«Расследование по этому делу находится на завершающем этапе. Отдел расследований РУСАДА проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки.

Дело защищенного лица (в данном случае — спортсменки, не достигшей 16‑летнего возраста на момент возможного нарушения антидопингового правила) требует тщательного расследования, касаемого персонала спортсмена.

В ближайшие недели результаты расследования будут переданы в отдел обработки результатов РУСАДА», — сообщили в пресс‑службе.

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу

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