Окружение Месси опровергло контакты с «Барсой». Они не общались после ухода Лео из клуба

Представители «Барселоны» не контактировали с Лионелем Месси по поводу возвращения в клуб.
Информацию о контактах опровергло окружение форварда «ПСЖ».
«Лапорта не связывался ни с кем из окружения Лео Месси, мы тоже с ним не контактировали. Любой, кто сообщает об обратном, врет», – приводит Mundo Deportivo слова людей, близких к аргентинцу.
Журналист RMC Sport Лоик Танзи уточняет, что с момента ухода Месси из «Барселоны» контактов между ним и представителями клуба не было.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб ведет переговоры о возвращении Лео в 2023 году.
Месси забил три гола и отдал результативный пас в двух стартовых матчах сезона за «ПСЖ». Статистику 35-летнего форварда можно изучить здесь.
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