Окружение Месси опровергло контакты с «Барсой». Они не общались после ухода Лео из клуба

Представители «Барселоны» не контактировали с по поводу возвращения в клуб.

Информацию о контактах опровергло окружение форварда .

«Лапорта не связывался ни с кем из окружения Лео Месси, мы тоже с ним не контактировали. Любой, кто сообщает об обратном, врет», – приводит Mundo Deportivo слова людей, близких к аргентинцу.

Журналист RMC Sport Лоик Танзи уточняет, что с момента ухода Месси из «Барселоны» контактов между ним и представителями клуба не было.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ведет переговоры о возвращении Лео в 2023 году.

Месси забил три гола и отдал результативный пас в двух стартовых матчах сезона за «ПСЖ». Статистику 35-летнего форварда можно изучить здесь.

Месси и Неймар снесли «Клермон» – 7 голевых действий на двоих. Гальтье уверен, что теперь Лео засияет