Кроос награжден орденом «За заслуги перед землей Мекленбург-Передняя Померания» – высшей наградой родной для Тони федеральной земли

Тони Кроос награжден почетной наградой в Германии.

Экс-полузащитник немецкой сборной и «Реала » получил орден «За заслуги перед землей Мекленбург-Передняя Померания».

Кроос родился в городе Грайфсвальд, который относится к этой федеральной земле.

Врученный ему орден является высшей наградой на местном уровне.

Фото: instagram.com/toni.kr8s