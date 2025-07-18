Кроос награжден орденом «За заслуги перед землей Мекленбург-Передняя Померания» – высшей наградой родной для Тони федеральной земли
Тони Кроос награжден почетной наградой в Германии.
Экс-полузащитник немецкой сборной и «Реала» получил орден «За заслуги перед землей Мекленбург-Передняя Померания».
Кроос родился в городе Грайфсвальд, который относится к этой федеральной земле.
Врученный ему орден является высшей наградой на местном уровне.
Фото: instagram.com/toni.kr8s
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Тони Крооса
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