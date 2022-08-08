Лам в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре не поедет на ЧМ-2022 в составе немецкой делегации

Филипп Лам отказался ехать в Катар на .

Бывший капитан сборной и «Баварии» объявил, что в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре не поедет на чемпионат мира в составе немецкой делегации.

«Я не в составе делегации и не хочу лететь туда в качестве болельщика. Я лучше буду следить за турниром из дома.

Права человека должны играть самую большую роль, когда выбирается место проведения турнира. Если страна, где с этим дела обстоят хуже всего, получила право принять турнир, нужно понять критерии такого решения.

Также, очевидно, вопросы стабильности и размеров страны не играли роли. Игроки больше не могут избегать разговоров об этом», – сказал 38-летний немец в интервью Kicker.

Филипп Лам: «Все знают об условиях жизни в Катаре, нельзя смотреть на мир наивно. Отдельный человек не бессилен – Тунберг было 15, когда она изменила политику»