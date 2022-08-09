Слуцкий о 10-м месте «Рубина» в Первой лиге: «Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав. Не получается гипердоминировать»

высказался о неудачном начале сезона «Рубина» в Первой лиге.

Казанский клуб в 4-м туре на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» (2:2). На 57-й минуте был удален хавбек гостей Олег Иванов.

«Рубин» после победы в стартовом туре не побеждает на протяжении трех матчей – поражение и две ничьих. В следующем туре «Рубин» примет «Кубань» 15 августа.

– Был кусок игры – вторая половина первого тайма и начало второго тайма, – когда мы пропустили гол, когда очень глубоко сели и слишком много позволяли сопернику. Это отрицательный момент.

Положительный момент – то, как отреагировали на удаление и как уже играли после того, как остались вдесятером. Забили гол, создавали еще моменты, попали в штангу. То есть реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравились. Но, конечно, нужно более стабильно играть по ходу всей игры.

– Команда на 9-м месте (по итогам тура она опустилась на 10-е – прим. Sports.ru), третий матч подряд не удается выиграть. Что не так?

– Пока мы не можем до конца реализовать наработанные на тренировках вещи.

Повторюсь, мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав. Но потребовалось, к сожалению, чуть больше времени, чем мы предполагали.

– По судейству есть у вас комментарии?

– Я не хочу комментировать судейство.

– В чем причина того, что после удаления команда заиграла лучше?

– Вы просите меня проанализировать неанализируемое. Если бы весь футбол анализировался и весь был в логических плоскостях, то на него бы не ходили зрители, его бы не любили.

Я не могу ответить на этот вопрос. На этот вопрос, думаю, никто не может ответить. Иногда не некоторые вопросы не стоит искать ответы.

Стоит искать ответы на то, почему, если мы умеем так играть, не играли так на протяжении большей части встречи. Вот это вопрос, который меня волнует и на который я могу повлиять. А что произошло и почему стали лучше двигаться, взаимодействовать и спокойней работать на мяче именно после удаления, я не могу ответить.

– Как вам дерби, как вам название эль-татарико?

– Эль-татарико – классное название. 4 гола, очень эмоциональная игра, полный стадион.

Что касается болельщицкой составляющей, голы-красавцы – все было увидено, поэтому в плане драматургии болельщики должны быть довольны. Другое дело, что эта драматургия несколько нас не устраивает. Это уже второй момент.

– Вы два очка потеряли, нежели приобрели одно?

– Думаю, в любой игре, в которой не выигрываем, мы теряем очки. Это наша задача, мы ее не скрываем. Пока так оно и получается.

Не получается гипердоминировать и выигрывать с запасом, но любую потерю очков мы считаем как потерю и шаг назад.

– Многие специалисты говорят, что Первая лига – самая сложная лига в России. По логистике, по конкуренции. Можете согласиться по итогам четырех туров?

– Обе выездные игры мы играли на искусственных полях. Все-таки в Премьер-лиге последние годы только «Уфа» играла на искусственном поле. Поэтому, наверное, основная специфика – это то, что много выездных матчей придется играть на искусственных полях. Но в целом по картинке, когда мы смотрим матчи тура, поля выглядят достаточно приемлемо.

Пока каких-то громадных проблем с логистикой мы не испытывали. С логистикой проблем нет, есть проблемы в том, что все-таки футболисты, которые играют и тренируются на натуральном поле, не любят переход на искусственное поле. Но в Голландии в Эредивизи шесть искусственных полей. Да, это не нравится тем, у кого естественные поля, но это точно не является причиной или оправданием. Пока только специфика в этом, больше ни в чем, – сказал главный тренер «Рубина».

Гол через себя, удаление, желтая Слуцкому – «Нефтехимик» зарубился с «Рубином» в Первой лиге