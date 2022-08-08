Антон Белов: «Вижу, насколько выросла поддержка Путина после жестких шагов на международной арене. Полностью поддерживаю и Россию, и президента»

Теги Авангард Антон Белов НХЛ Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Защитник «Авангарда» Антон Белов заявил, что поддерживает Владимира Путина

– А получается ли нашему хоккею быть вне политики? Весной на многих аренах КХЛ были соответствующие плакаты, слоганы.

– Я высказываю полную поддержку и нашей стране, и нашему президенту. Я вижу, насколько серьезно выросла поддержка Путина среди населения после жестких серьезных шагов на международной арене. А насчет символики и слоганов на арене, то я не знаю, сделано ли это по распоряжению сверху или же чья-то инициатива.

У нас все ругают Путина, что он во всем виноват. Но у нас страна 140 миллионов. Невозможно Владимиру Владимировичу контролировать все и вся. Ну нельзя ему разорваться.

– Если бы Россия закрылась от Запада или Запад закрылся от России несколько лет назад, то ни в какой «Эдмонтон» вы бы не уехали.

– Получается, не уехал бы. Не попробовал бы. В этом и проблема для молодых ребят. Хотя все равно уезжают в НХЛ, хоть получить визу и стало сложнее. Даже звездные игроки не с первого раза попадают туда.

Надеюсь, разумные люди с обеих сторон в конце концов найдут компромисс. Эта ситуация будет длиться не бесконечно. Уверен, там тоже есть разумные люди, которые не сходят с ума и не отменяют все российское, – сказал Белов.

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