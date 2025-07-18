Магкеев перешел в «Факел»
Станислав Магкеев перешел в «Факел».
26‑летний защитник подписал контракт до конца сезона‑2025/26.
В прошлом сезоне Магкеев провел 23 матча за «Пари НН», в которых не отметился результативными действиями. В июне он покинул нижегородскую команду в связи с истечением контракта.
«Факел» по итогам прошлого сезона занял последнее место в Мир РПЛ и вылетел в Первую лигу.
Стистику бывшего защитника «Локомотива» можно изучить здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25988 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Факела»
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