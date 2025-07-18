Станислав Магкеев перешел в «Факел».

26‑летний защитник подписал контракт до конца сезона‑2025/26.

В прошлом сезоне Магкеев провел 23 матча за «Пари НН », в которых не отметился результативными действиями. В июне он покинул нижегородскую команду в связи с истечением контракта.

«Факел » по итогам прошлого сезона занял последнее место в Мир РПЛ и вылетел в Первую лигу.

Стистику бывшего защитника «Локомотива » можно изучить здесь .