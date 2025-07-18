Первый гол в сезоне РПЛ забил Хиль из «Балтики» – в ворота «Динамо». Это 1-й мяч игроков из Сальвадора в истории чемпионата России
Первый гол в сезоне Мир РПЛ забила «Балтика» в матче с «Динамо».
Забитым мячом отметился форвард Брайан Александр Хиль на 12-й минуте после прострела Владислава Сауся.
По данным Opta Sports, это первый гол в истории чемпионата России для представителей Сальвадора.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25988 голосов
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