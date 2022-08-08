Юран – кандидат на пост тренера «Урала», откуда уволили Шалимова. Сергей уходит из «Химок»

Сергей Юран может возглавить другой клуб РПЛ после ухода из «Химок».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 53-летний тренер, которому сегодня объявили об отставке из подмосковного клуба, – кандидат на пост главного тренера «Урала».
На этом посту его хотел бы видеть президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов. У тренера и президента уже была встреча.
Юран возглавил «Химки» по ходу предыдущего сезона и помог команде сохранить прописку в РПЛ – в стыковых матчах.
Сегодня «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, который возглавлял команду с августа прошлого года.
«Урал» после четырех туров Мир РПЛ не набрал очков и занимает последнее место в таблице, «Химки» идут седьмыми, имея семь очков.