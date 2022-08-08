Михалков о крымских клубах в РФС: «Крым – часть России, это одно государство. Чего мы боимся? У нас санкции выше крыши, перед кем шапку ломать?»

Никита Михалков раскритиковал главу Мир РПЛ за слова о крымских клубах.

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев ранее сказал о клубах Крыма: «Не вижу возможностей для включения. РФС – член ФИФА и УЕФА».

«Как можно объяснить, что исполняющий обязанности президента российской футбольной Премьер-лиги Александр Алаев как нечто очевидное говорит, что нельзя принять крымские клубы в Российский футбольный союз, так как он является членом ФИФА и УЕФА?

Слушайте, ребята, ну вы определитесь: вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Как это может быть? Крым – это часть России, это одно государство. Это все равно что отказать представителям Чувашии или Татарстана в возможности принимать участие в футбольном чемпионате страны.

Мы не даем играть в чемпионате страны крымским командам, потому что кто-то считает, что Крым – это аннексированная территория, что Крым – это не Россия? Поэтому? А сейчас-то мы чего боимся? У нас санкции выше крыши. Сейчас-то перед кем нам шапку ломать?

Что не смогут у нас играть иностранные футболисты? Вы знаете, мне кажется, очень показательным был в данном случае диалог между и бывшим президентом РФС Сергеем Фурсенко (Путин в 2017 году сказал президенту «Зенита» Фурсенко на заседании Совета по физической культуре и спорту: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!» – прим. Sports.ru).

Кстати, на кинофестивале в Рио-де-Жанейро я видел удивительную картину. Окна выходили на пляж, и там по определенным дням мальчишки из трущоб, абсолютно нищие, кто в чем, 9-12 лет – играют босиком на песке. 9 из 10 они попадали в ворота в то место, где тренер вешал газету. И потом эти мальчики вырастают великими футболистами (показаны фотографии Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Неймара, Халка – прим. Sports.ru). Так что, мы должны возлагать надежды только на тех, кого можно купить за гигантские деньги?

Вообще, занятная принципиальная позиция, да? Находиться под санкциями, не иметь возможности принимать участие в международных соревнованиях и в то же время не допускать футболистов из Крыма, потому что Крым где-то и кем-то считается аннексированной территорией», – заявил режиссер, актер и народный артист РСФСР в своей авторской программе «Бесогон ТВ».