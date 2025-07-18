Спонсором «Динамо» стал производитель электроники Digma Pro. Тюкавину подарили телевизор

У «Динамо» появился новый спонсор.

Московский клуб объявил о начале сотрудничества с брендом Digma Pro, который стал эксклюзивным спонсором клуба в категориях «Телевизоры», «Ноутбуки» и «Планшеты».

«Партнерство, рассчитанное на сезон-2025/26, откроет новые возможности для интеграции современных технологичных решений в жизнь клуба и его болельщиков.

Продукция бренда будет также представлена и на территории «ВТБ Арены» – в ближайшее время ожидается открытие брендированной зоны для досуга болельщиков.

Особое внимание в партнерстве будет уделено социальным инициативам – планируется запуск совместных специальных проектов, направленных на развитие сообщества болельщиков и поддержку их увлечения футболом. Подробности этих программ будут опубликованы дополнительно в течение сезона.

Digma Pro – это бренд современной электроники для работы, творчества и развития. Сотрудничество с «Динамо» отражает главную миссию бренда – превращать технологии в доступные возможности для тех, кто готов двигаться вперед, навстречу новым победам», – говорится в сообщении клуба.

Новый спонсор «Динамо » на пресс-конференции подарил Константину Тюкавину телевизор, сообщает Иван Карпов. Форвард пообещал отвезти его на базу и там пересматривать игры команды.