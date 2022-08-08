Писарев сменит Юрана в «Химках», контракт согласован

«Химки» нашли замену Сергею Юрану.

Подмосковный клуб согласовал с , входящим в штаб Валерия Карпина в сборной России, его назначение на пост главного тренера команды.

« объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», – сообщил источник «Чемпионата».

После четырех туров Мир «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».

Сообщалось, что Юрана уволили из «Химок» из-за того, что он не выпустил сына инвестора Садыгова в игре с «Ростовом».