Писарев сменит Юрана в «Химках», контракт согласован

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«Химки» нашли замену Сергею Юрану.

Подмосковный клуб согласовал с Николаем Писаревым, входящим в штаб Валерия Карпина в сборной России, его назначение на пост главного тренера команды.

«Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», – сообщил источник «Чемпионата».

После четырех туров Мир РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».

Сообщалось, что Юрана уволили из «Химок» из-за того, что он не выпустил сына инвестора Садыгова в игре с «Ростовом».

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