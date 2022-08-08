Бернарду Силва еще надеется перейти в «Барселону», но теряет терпение – официального предложения нет

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Бернарду Силва еще надеется перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону».

В окружении 27-летнего полузащитника недовольны малым прогрессом в переговорах с «Барсой» и видят все меньше вариантов, как осуществить трансфер.

Близкие к португальцу люди настаивают, что время для оформления сделки еще есть, что сам Бернарду верит в переход, но опасается, что снова произойдет то же самое, что и в прошлом году. Представители игрока не будут ждать последнего дня трансферного окна.

Сейчас переговоры на том же уровне, что и два месяца назад. Официального предложения не было. Бернарду теряет терпение из-за этой ситуации.

«Манчестер Сити» готов продать футболиста, если поступит предложение в пределах рыночной стоимости игрока – минимум 80 миллионов евро. Агент Бернарду, Жорже Мендеш, уверен, что трансфер в «Барсу» возможен лишь в том случае, если команду покинет Френки де Йонг.

Подробную статистику выступлений Бернарду Силва смотрите здесь.

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