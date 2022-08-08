«Барсе» не хватит активации четырех рычагов для регистрации новичков. Нужно еще 13 млн евро

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«Барселоне» не хватит активации четырех экономических рычагов для регистрации новичков.

После активации четвертого рычага каталонскому клубу нужно будет найти еще около 13 млн евро, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Кроме того, в «Барсе» опасаются, что Ла Лига поздно даст ответ касательно возможности регистрации новых футболистов, и это не позволит клубу вовремя отреагировать.

После ухода Нето, Оскара Мингесы и Рики Пуча сумма, которая нужна «Барсе» после активации четвертого рычага, снизилась с 25 до 13 млн евро.

На данный момент Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Андреас Кристенсен, Франк Кессиэ и Жюль Кунде, перешедшие в каталонский клуб летом, а также Усман Дембеле и Серджи Роберто, подписавшие новые контракты, не имеют права на участие в официальных матчах, так как «Барса» их еще не зарегистрировала.

Сообщалось, что сине-гранатовые ведут переговоры с Френки де Йонгом, Серджи Бускетсом и Жераром Пике о снижении зарплат. Также клуб работает над уходами Мемфиса Депая и Мартина Брэйтуэйта.

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