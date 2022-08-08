«Барсе» не хватит активации четырех рычагов для регистрации новичков. Нужно еще 13 млн евро

«Барселоне» не хватит активации четырех экономических рычагов для регистрации новичков.

После активации четвертого рычага каталонскому клубу нужно будет найти еще около 13 млн евро, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Кроме того, в «Барсе» опасаются, что поздно даст ответ касательно возможности регистрации новых футболистов, и это не позволит клубу вовремя отреагировать.

После ухода Нето, Оскара Мингесы и Рики Пуча сумма, которая нужна «Барсе» после активации четвертого рычага, снизилась с 25 до 13 млн евро.

На данный момент , Рафинья Диас, Андреас Кристенсен, и Жюль Кунде, перешедшие в каталонский клуб летом, а также и , подписавшие новые контракты, не имеют права на участие в официальных матчах, так как «Барса» их еще не зарегистрировала.

Сообщалось, что сине-гранатовые ведут переговоры с Френки де Йонгом, Серджи Бускетсом и Жераром Пике о снижении зарплат. Также клуб работает над уходами Мемфиса Депая и Мартина Брэйтуэйта.