«Карвахаль – врожденный лидер. Вальверде – боец, он будет тащить за собой «Реал» еще много лет». Вальехо об игроках «Мадрида»

Хесус Вальехо отметил лидерские качества Даниэля Карвахаля и Федерико Вальверде.

«Карвахаль очень помогал мне, когда я пришел [в «Реал»]. В прошлом году я тоже был очень близок с ним.

Он, без сомнения, станет капитаном: он прирожденный капитан, у него есть врожденный лидерский потенциал.

Феде Вальверде – лидер, боец, очень стеснительный в раздевалке, но полностью меняющийся на поле.

Он хочет играть на полную, его игра заразительна. Этот парень пробежит больше всех ради команды, ему нужно меньше всего дней на восстановление.

Он будет тащить за собой [«Мадрид »] еще много лет», – сказал бывший защитник «Реала».

Вальехо о Роналду и «Реале»: «Криштиану был лидером на поле и за его пределами. После его ухода образовалась пустота, которую пришлось долго заполнять»