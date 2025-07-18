«Ман Сити» может подписать Траффорда в случае ухода Эдерсона или Ортеги. У клуба есть опция выкупа воспитанника
Джеймс Траффорд может вернуться в «Манчестер Сити».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» рассматривают возможность возвращения голкипера этим летом. Однако оно станет возможным только в случае ухода одного из двух вратарей – Эдерсона или Штефана Ортеги.
В последние дни клуб контактировал с «Бернли». У манкунианцев есть соглашение о выкупе воспитанника, поэтому сделка с желающим приобрести его «Ньюкаслом» пока не заключена.
Со статистикой 22-летнего Траффорда можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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