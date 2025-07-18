«Ман Сити» может подписать Траффорда в случае ухода Эдерсона или Ортеги. У клуба есть опция выкупа воспитанника

Джеймс Траффорд может вернуться в «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «горожане» рассматривают возможность возвращения голкипера этим летом. Однако оно станет возможным только в случае ухода одного из двух вратарей – Эдерсона или Штефана Ортеги .

В последние дни клуб контактировал с «Бернли ». У манкунианцев есть соглашение о выкупе воспитанника, поэтому сделка с желающим приобрести его «Ньюкаслом » пока не заключена.

Со статистикой 22-летнего Траффорда можно ознакомиться здесь .