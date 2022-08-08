«Жду, пока чувство реальности на Запад вернется и вылечит их нынешний мазохизм». Вероника Степанова о санкциях против российских спортсменов

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова прокомментировала отсутствие российских спортсменов на фестивале Blink, который проходил в Норвегии с 3 по 6 августа.

«Закончился очередной спортивный фестиваль Blink. Это такой «альтернативный чемпионат мира» – во всяком случае большинство лучших лыжников каждый год приезжает в норвежский Саннес. Обычно приглашают действующих чемпионов и призеров ОИ, чемпионата мира плюс, естественно, сборная Норвегии. Меня в прошлом году позвали как действующую чемпионку мира среди юниоров.

В этом году не позвали ни меня, ни других российских атлетов. Но выразили сожаление и надежду увидеть нас в скором будущем. Это к актуальном вопросу: хотят ли в Европе «отменить» российских атлетов, а если да, то как надолго.

Западные политики и частично спортивные функционеры – это одно, а организаторы соревнований, производители инвентаря и атлеты – совсем другое. Я же спокойно готовлюсь и жду, пока чувство реальности на Запад вернется и вылечит их нынешний мазохизм», – написала Степанова в своем телеграм-канале.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников