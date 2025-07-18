Симонс интересен «Арсеналу» и «Челси». Клубы надеются подписать хавбека «Лейпцига» за 56 млн фунтов
Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник уведомил «Лейпциг» о желании сменить команду, не попавшую в еврокубки по итогам сезона.
По данным talkSPORT, «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в приобретении нидерландца. Утверждается, что потенциальные претенденты надеются договориться о покупке игрока за 56 млн фунтов.
«Арсенал» сможет приобрести Симонса либо Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас», если Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард останутся в клубе. Если один из них уйдет, «канониры» могут рассмотреть возможность подписания обоих.
«Челси», в свою очередь, рассматривает полузащитника как потенциальную замену Кристоферу Нкунку.
В минувшем сезоне Бундеслиги на счету Хави 10 голов 7 результативных передач в 25 матчах.
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