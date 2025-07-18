Симонс интересен «Арсеналу» и «Челси». Клубы надеются подписать хавбека «Лейпцига» за 56 млн фунтов

Хави Симонс интересен «Арсеналу» и «Челси».

Ранее сообщалось , что 22-летний полузащитник уведомил «Лейпциг » о желании сменить команду, не попавшую в еврокубки по итогам сезона.

По данным talkSPORT, «Арсенал » и «Челси » заинтересованы в приобретении нидерландца. Утверждается, что потенциальные претенденты надеются договориться о покупке игрока за 56 млн фунтов.

«Арсенал » сможет приобрести Симонса либо Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас », если Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард останутся в клубе. Если один из них уйдет, «канониры» могут рассмотреть возможность подписания обоих.

«Челси », в свою очередь, рассматривает полузащитника как потенциальную замену Кристоферу Нкунку .

В минувшем сезоне Бундеслиги на счету Хави 10 голов 7 результативных передач в 25 матчах.

Деку встретился с агентами Симонса. Игрок мечтает вернуться в «Барсу», но каталонцы не могут позволить себе этот трансфер (Diario Sport)