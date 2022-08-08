Крейчи подписал контракт с «Бостоном» на год и 1 млн долларов. Он может получить еще 2 млн в качестве бонуса

возвращается в .

36-летний чешский нападающий подписал контракт с .

Срок соглашения рассчитан на 1 год. Кэпхит составит 1 млн долларов.

Он также может получить 2 млн долларов в качестве бонуса.

Минувший сезон хоккеист провел в чемпионате Чехии, выступая за «Оломоуц» – в системе этого клуба он начинал карьеру.

Крейчи набрал 46 (20+26) очков в 51 матче регулярного чемпионата Чехии. В плей-офф он отметился 5 (3+2) баллами в 5 играх.

В НХЛ нападающий выступал только за «Брюинс» – он дебютировал за команду в сезоне-2006/07 и играл за «мишек» до 2021 года, после чего объявил о возвращении в Чехию. В 2011 году Крейчи стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего в НХЛ форвард записал на свой счет 730 (215+515) баллов в 962 матчах.