Из «Барселоны» уйдет либо Депай, либо Обамеянг. Мемфис обсуждает с клубом статус свободного агента

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Стало известно, кто из форвардов может покинуть «Барселону».

Из каталонского клуба этим летом уйдет либо Мемфис Депай, либо Пьер-Эмерик Обамеянг, но не они оба, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Депай ведет переговоры с сине-гранатовыми о том, чтобы получить статус свободного агента. Игрок сборной Нидерландов намерен перейти лишь в топ-клуб, интерес к нему проявляет «Ювентус».

Мемфис перешел в «Барсу» прошлым летом, а Пьер-Эмерик – зимой. Подробная статистика нидерландца доступна здесь, а габонца – тут.

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