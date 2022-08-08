Из «Барселоны» уйдет либо Депай, либо Обамеянг. Мемфис обсуждает с клубом статус свободного агента

Стало известно, кто из форвардов может покинуть «Барселону».
Из каталонского клуба этим летом уйдет либо Мемфис Депай, либо Пьер-Эмерик Обамеянг, но не они оба, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Депай ведет переговоры с сине-гранатовыми о том, чтобы получить статус свободного агента. Игрок сборной Нидерландов намерен перейти лишь в топ-клуб, интерес к нему проявляет «Ювентус».
Мемфис перешел в «Барсу» прошлым летом, а Пьер-Эмерик – зимой. Подробная статистика нидерландца доступна здесь, а габонца – тут.