Мостовой о Карпине: «Совмещение непозволительно – ни в одной стране такого нет и не будет. Многие против, но боятся говорить. Я не боюсь, я свободный человек»

Александр Мостовой выступил против совмещения постов Валерием Карпиным.

Карпин возглавляет сборную России и московское «Динамо ».

«Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. К сожалению, в России это проскальзывает.

В сегодняшнее время зачем совмещать? Сборная и клубы ни с кем не играют на международных турнирах.

Многие против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я-то не боюсь. Я свободный и открытый человек.

Недавно был Марцел Личка . Все кричали, пели дифирамбы, что все здорово. В позапрошлом сезоне «Динамо» могло стать чемпионом.

У них хороший состав, есть хорошие футболисты. Они будут в пятерке-шестерке команд, которые будут биться с «Зенитом», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Мостовой .