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  • Мостовой о Карпине: «Совмещение непозволительно – ни в одной стране такого нет и не будет. Многие против, но боятся говорить. Я не боюсь, я свободный человек»
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Мостовой о Карпине: «Совмещение непозволительно – ни в одной стране такого нет и не будет. Многие против, но боятся говорить. Я не боюсь, я свободный человек»

Александр Мостовой выступил против совмещения постов Валерием Карпиным.

Карпин возглавляет сборную России и московское «Динамо».

«Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. К сожалению, в России это проскальзывает.

В сегодняшнее время зачем совмещать? Сборная и клубы ни с кем не играют на международных турнирах.

Многие против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я-то не боюсь. Я свободный и открытый человек.

Недавно был Марцел Личка. Все кричали, пели дифирамбы, что все здорово. В позапрошлом сезоне «Динамо» могло стать чемпионом.

У них хороший состав, есть хорошие футболисты. Они будут в пятерке-шестерке команд, которые будут биться с «Зенитом», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Мостовой.

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Опубликовано: Sports
Источник: News.ru
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