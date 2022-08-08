«МЮ» согласовал с «Юве» трансфер Рабьо за 15+5 млн фунтов. О контракте предстоит договориться с матерью игрока

«Ман Юнайтед» согласовал с «Ювентусом» переход , но с игроком еще предстоит договориться.

Manchester Evening News сообщает, что клубы согласовали трансфер 27-летнего полузащитника за 15 млн фунтов (17,8 млн евро). Эта сумма может увеличиться до 20 млн фунтов (23,8 млн евро) за счет бонусов.

еще предстоит договориться с игроком и его агентом об условиях личного контракта. Напомним, функции агента футболиста выполняет его мать Вероника.

В данный момент источники называют ее единственным препятствием для перехода Рабьо в «МЮ».

Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и пишет, что не мешает переходу Рабьо в «МЮ» и открыт для его продажи, но договориться с агентом игрока английский клуб пока не смог.

На прошлой неделе «Юнайтед» принял тот факт, что должен искать альтернативы хавбеку «Барселоны» Френки де Йонгу. Переговоры по нему не прекращались, но клуб на всякий случай поддерживал контакты с альтернативными вариантами на эту позицию.

Как отмечается, «МЮ» следит за Рабьо со времен работы Луи ван Гала в клубе.

Срок контракта футболиста с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. В минувшем сезоне хавбек провел 45 матчей за клуб и сделал 2 результативные передачи.

С полной статистикой полузащитника, на счету которого 29 игр за сборную Франции, можно ознакомиться здесь.