Уткин о том, что Тутберидзе назвала Sports.ru «туалетным чтивом»: «Это двойной комплимент. Миллионы людей обожают читать в туалете и с плохой книжкой туда не ходят»

прокомментировал недавние слова Этери Тутберидзе о сайте Sports.ru.

«Этери Тутберидзе назвала Sports.ru «туалетным чтивом». В моем понимании это двойной комплимент.

Миллионы людей, к которым принадлежу и я, обожают читать в туалете. И в туалет никто с плохой книжкой не ходит. Иначе смысл теряется. В туалете для чтения может даже лежать специальная книга, тщательно выбранная, которую можно читать неоднократно и желательно с любого места. У меня, например, долгое время в роли туалетного чтива был сборник интервью Бродского. Отличная книга.

Но у «туалетного чтива» есть и более забавный смысл. В сущности, это частный перевод термина «pulp fiction» – именно так называется один из важнейших фильмов последних лет пятидесяти, в русском переводе «Криминальное чтиво» – второй фильм Квентина Тарантино.

Потому что в английском «pulp fiction» – это детектив, изданный самым дешевым образом, чтоб можно было, например, взять в дорогу, купив в вокзальном киоске, и потом хоть выбросить – издание-то напечатано в мягкой обложке и на бумаге… ну, практически туалетной. Туалетное чтиво в еще одном смысле.

Сравнение с собранием интервью великого поэта (например) или с «Криминальным чтивом» – это очень высокая похвала!

Вы, конечно, можете сказать: Вася, не увлекайся, ясно же, что смысл сказанного Тутберидзе в том, что таким чтивом только подтираться (простите за вульгарность, Этери Георгиевна!).

Нет, ребята. Sports.ru ведь не бумажное издание. Если вы подтираетесь планшетом или смартфоном, то живете вы, наверное, богато, но вряд ли счастливо…» – написал журналист.

«Риторика «эээ, Спорт Сру» – это не высокомерие, а истерика». Еще раз про туалетное чтиво Этери Тутберидзе

Тутберидзе сорвалась на Sports.ru – назвала туалетным чтивом. Наш ответ