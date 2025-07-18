Генич о «Краснодаре» вне топ-3 РПЛ: «Могу переобуться где‑то после 20‑го тура. Будет сложнейший постчемпионский сезон, в котором не удастся попасть в тройку»

Константин Генич по-прежнему уверен, что «Краснодар» не попадет в топ-3 Мир РПЛ.

Ранее Генич выразил мнение, что действующий чемпион не попадет в топ-3 по итогам сезона.

– Вы будете отказываться от тезиса, что «Краснодар» будет вне тройки?

– Нет, не буду. Многие подозревают, что у меня какая‑то обида на «Краснодар», что они мне что‑то задолжали, где‑то, может быть, им дорогу перешел или они мне – ни в коем случае, у меня прекрасные отношения с «Краснодаром». Я высказал исключительно свою точку зрения.

Могу переобуться где‑то после 20‑го тура, когда «Краснодар» будет в лидерах, но на данный момент я переобуваться не буду. Это будет сложнейший постчемпионский сезон «Краснодара », в котором ему не удастся попасть в тройку, – сказал комментатор «Матч ТВ ».