Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы.

Об этом сообщила тренер спортсменки Елена Буянова.

«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», – сказала Буянова.

«В таких ситуациях людей не бросают – в работе проблем вообще не было и, естественно, она уже наша (ранее Косторная перешла к Буяновой из группы Этери Тутберидзе – Sports.ru). Вся тренерская команда ждет ее на льду. Мы продолжим работу на постоянной основе.

Она держит себя на позитиве, целеустремленная в своих желаниях. Надеюсь, этот настрой у нее сохранится», – добавила Буянова.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет