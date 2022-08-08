«Фиорентина» не смогла избавиться от , но играть за команду он не будет.

Российский нападающий индивидуально тренируется в Италии. Как сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на итальянские источники, смирилась с тем, что не сможет продать Кокорина этим летом. Интереса к Александру не было даже из России – ни один клуб РПЛ не рассматривал возможность подписания форварда.

Ближе к началу зимнего трансферного окна «Фиорентина» предпримет очередную попытку разорвать с Кокориным контракт на взаимовыгодных условиях.

«В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», – заявил источник.

Сообщалось, что «Фиорентина» не хочет включать Кокорина в заявку на сезон, чтобы не терять место под футболиста без паспорта страны-члена Евросоюза.

Таким образом, в ближайшие полгода Кокорин будет тренироваться индивидуально, оставаясь на балансе «Фиорентины». Подпускать к составу его не намерены.