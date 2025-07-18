Артета о Мадуэке: «Он один из самых талантливых вингеров АПЛ и усилит «Арсенал». Выступления и статистика Нони были на высоком уровне в последних сезонах»

Микель Артета позитивно оценил трансфер Нони Мадуэке.

«Арсенал» ранее объявил о переходе 23-летнего вингера из «Челси».

«Мы все очень рады приветствовать Нони Мадуэке в команде.

Нони – интересный и мощный молодой игрок, его выступления и статистика в последних сезонах были на неизменно высоком уровне. Он один из самых талантливых вингеров Премьер-лиги.

В свои 23 года Нони уже обладает опытом клубного и международного футбола и отлично знает Премьер-лигу. Учитывая качество игры Нони в последние сезоны, мы очень рады, что он присоединился к нам.

Нони присоединится к нашей команде, где есть его партнеры по сборной Англии и другие футболисты, которых он знает. Он сразу же почувствует себя как дома.

Его приход действительно усилит нашу команду – мы все очень рады видеть его здесь. От лица всех нас приветствуем Нони, добро пожаловать в твою семью», – сказал главный тренер «Арсенала».

Нони Мадуэке: «Рад стать частью семьи «Арсенала». Это отличная команда с четкой идентичностью, постараюсь помочь ей сделать следующий шаг»