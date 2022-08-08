«Барса» сообщила де Йонгу, что при продлении контракта с ним в 2020-м мог быть нарушен закон, и пригрозила расследованием. Клуб хочет аннулировать соглашение

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«Барселона» хочет аннулировать действующий контракт полузащитника Френки де Йонга.

Как пишет The Athletic, руководство каталонского клуба сообщило игроку, что хочет аннулировать его действующий контракт и вернуть его к тем условиям, какие были прописаны в соглашении ранее.

«Барселона» считает, что предыдущее руководство нарушило закон, подписывая с де Йонгом контракт на таких условиях. Нынешние боссы клуба видят основания для начала судебного разбирательства в отношении всех сторон, участвовавших в подписании контракта.

Как сообщают источники в Испании, 15 июля «Барселона» в письменной форме уведомила де Йонга, что обнаружила следы преступных действий со стороны тех, кто 20 октября 2020 года продлил контракт с Френки.

Тогда «Барса» и футболист продлили контракт на два сезона – с тех пор он действует до 2026 года. По условиям нового соглашения, в сезонах-2020/21 и 2021/22 зарплата Френки была снижена, а выплата 18 млн евро, положенных де Йонгу по предыдущему контракту, откладывалась на последующие четыре сезона.

Аналогичные контракты тогда подписали Жерар Пике, Марк-Андре тер Стеген и Клеман Лангле.

В письме, отправленном в середине июля, «Барселона» дала понять, что готова начать судебное разбирательство с целью установить, при каких обстоятельствах те контракты были подписаны. Каталонский клуб хочет аннулировать контракт де Йонга, подписанный в 2020 году, и сделать так, чтобы он продолжил играть за команду на тех условиях, какие были согласованы при его переходе из «Аякса» в 2019-м.

Как отмечает The Athletic, предыдущее руководство «Барсы» уверено в законности контракта, подписанного с де Йонгом в 2020 году. Бывшие боссы «Барсы» настаивают, что соглашение было заключено после одобрения со стороны юристов и Ла Лиги.

Источники в каталонском клубе предполагают, что после отправки этого письма между «Барселоной» и окружением де Йонга состоялся диалог, в ходе которого нынешний совет директоров обвинил своих предшественников в предполагаемом преступлении и дал понять, что футболист и его представители также могут оказаться под подозрением.

«Барселона» обсуждала ситуацию с Пике и тер Стегеном (с Лангле на данную тему не общались, так как он в аренде в «Тоттенхэме»). Однако неизвестно, получали ли эти игроки письма от «Барсы» по поводу возможного расследования.

На фоне серьезных финансовых проблем «Барселона» хочет продать Френки в другой клуб этим летом или договориться с ним об отказе от отложенных во время пандемии коронавируса платежей. На данный момент стороны не пришли к компромиссу.

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