Бержерон продлил контракт с «Бостоном» на год. Кэпхит – 2,5 млн долларов

Нападающий Патрис Бержерон подписал новый контракт с .

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 2,5 млн долларов.

Он также может получить 2,5 млн долларов в качестве бонуса.

В минувшем сезоне НХЛ 37-летний Бержерон провел 73 игры в регулярном чемпионате и набрал 65 (25+40) баллов при полезности «+25».

В плей-офф он сыграл 7 матчей, отметившись 7 (3+4) очками.

В минувшем канадец в 5-й раз (рекорд НХЛ) стал обладателем приза лучшему оборонительному форварду НХЛ – «Селки Трофи».

Бержерон выступает за «Бостон» всю карьеру, он дебютировал в лиге в 2003 году.

Капитан «Брюинс» занимает 3-е место в истории клуба по числу матчей в регулярных чемпионатах (1216) и 4-е – по количеству набранных очков (982, 400+582).

В 167 матчах в Кубке Стэнли у нападающего 127 (49+78) баллов. В 2011 году он выиграл трофей с «Брюинс».