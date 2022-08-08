Мозес пропустит около полугода из-за травмы ахилла. Ему предстоит операция

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес выбыл примерно на полгода из-за серьезной травмы.

Футболист, получивший травму в матче 4-го тура Мир РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:2), прошел медицинское обследование.

У нигерийца диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит перенести операцию.

На восстановление от травмы потребуется около шести месяцев, сообщает пресс-служба красно-белых.

31-летний футболист забил два гола в четырех матчах текущего розыгрыша Мир РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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