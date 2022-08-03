Клубы РПЛ попросят смягчить закон о Fan ID, Тутберидзе обвинили в нечестной игре, санкции США против Кабаевой, два новичка «Челси», Хачатурянц не обсуждает «Спартак» и другие новости

1. Клубы РПЛ попросят Госдуму смягчить закон о Fan ID для детей и людей старше 60 лет. По словам Александра Алаева, необходимы дополнительные консультации с властями. Владислав Радимов считает, что нужно найти компромисс, ведь «без фанатского движения футбол – ничто».

2. Меган Дюамель обвинила Этери Тутберидзе в несоблюдении принципов честного спорта. Татьяна Тарасова поддержала Тутберидзе, отметив, что канадка «за эти слова должна ответить». Алексей Железняков заявил, что Дюамель, возможно, придется извиняться.

3. США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Попал в список и президент хоккейного «Металлурга» Виктор Рашников.

4. «Челси» подписал сразу двух новичков. Из «Астон Виллы» приобретен 18-летний хавбек Карни Чуквуэмека, а из США в конце года приедет молодой вратарь Габриэль Слонина. Также лондонцы близки к покупке Кукурельи из «Брайтона» и работают над трансфером Френки де Йонга.

«Милан» купил бельгийского таланта де Кетеларе за 36 млн евро, «Динамо» подпишет опорника сборной Израиля Карцева, Андреа Белотти бесплатно переходит в «Рому».

5. Хачатурянц может получить опцион на покупку части акций «Спартака». Сам экс-президент РПЛ попросил не спрашивать его о назначении в народную команду.

6. Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ в первой половине прошлого сезона.

7. CAS зарегистрировал апелляции 8 российских клубов против ФИФА по приостановке контрактов легионеров.

8. Ласицкене, Сидорова и Шубенков не пришли на встречу с министром спорта на чемпионате России в Чебоксарах.

9. EA Sports станет титульным спонсором Ла Лиги с сезона-2023/24.

10. Тайгер Вудс отказался от участия в серии, финансируемой Саудовской Аравией. Ему предлагали $700-800 млн.

11. «Монако» Александра Головина сыграл вничью с ПСВ в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

12. «Фонбет» стал титульным партнером КХЛ. Лига будет называться «Фонбет Чемпионат КХЛ».

13. АПЛ хочет публиковать переговоры судей с ВАР после матчей, чтобы повысить прозрачность решений.

14. Команда «Формулы-1» «Альпин» объявила, что резервный пилот Оскар Пиастри будет выступать за нее в следующем сезоне. Однако сам гонщик это опровергает.

Цитаты дня

Румменигге о «Баварии»: «Мане и де Лигт – не игроки мирового уровня. Почему все хвалят Салихамиджича?»

Фердинанд о Роналду: «Если он правда хочет уйти, «МЮ» нужно принять это, чтобы избежать «похмелья» в начале сезона»

Винер о необходимости изменений в законодательстве в области спорта: «Почему мы не можем вернуть все это, как в СССР? Уже три года поручения президента обсуждают»

Алексей Морозов: «Путин поднял вопрос о проведении хоккейных уроков в школах. Готовим программу, которая их предусматривает»

Серхио Агуэро: «Холанд слишком привык к Германии. Он думал, что будет один, а ван Дейк сказал ему: «Добро пожаловать в АПЛ»