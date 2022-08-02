Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ в первой половине прошлого сезона

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Харри Магуайр соцсети Маркус Рэшфорд Twitter Футбол

Криштиану Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ в прошлом сезоне.

Об этом сообщает агентство Ofcom со ссылкой на исследование ученых института Алана Тьюринга.

Исследователи проанализировали 2,3 млн твитов за первые пять месяцев сезона-2021/22. 

Почти 60 тысяч из них были оскорбительными, 8% из которых были направлены на расу или пол.

Роналду получил 12 520 твитов с оскорблениями, больше всех. Это 2,2% от суммарного числа упоминаний португальца в твиттере.

На втором месте Харри Магуайр (8 954), третий – Маркус Рэшфорд (2 557). В топ-10 присутствует восемь футболистов «Манчестер Юнайтед».

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