Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ в первой половине прошлого сезона

Криштиану Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ в прошлом сезоне.
Об этом сообщает агентство Ofcom со ссылкой на исследование ученых института Алана Тьюринга.
Исследователи проанализировали 2,3 млн твитов за первые пять месяцев сезона-2021/22.
Почти 60 тысяч из них были оскорбительными, 8% из которых были направлены на расу или пол.
Роналду получил 12 520 твитов с оскорблениями, больше всех. Это 2,2% от суммарного числа упоминаний португальца в твиттере.
На втором месте Харри Магуайр (8 954), третий – Маркус Рэшфорд (2 557). В топ-10 присутствует восемь футболистов «Манчестер Юнайтед».