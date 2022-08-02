Хачатурянц может получить опцион на покупку части акций «Спартака». Клуб считает, что экс-глава РПЛ привлечет инвестиции

может получить опцион на покупку части акций «Спартака».

РБК, ссылаясь на источники в «Спартаке» и на собеседника, знакомого с ситуацией, подтверждает информацию о том, что московский клуб рассматривает вариант с приглашением экс-главы .

«С ним велись переговоры со стороны владельцев и . Пока стороны не приняли финального решения. В ходе переговоров стороны затрагивали возможность получения Хачатурянцем опциона на выкуп части акций «Спартака», – сказал источник в клубе.

Источники РБК в «Спартаке» добавили, что клуб видит в Хачатурянце фигуру, которая сможет найти дополнительные инвестиции в клуб.

Менеджер возглавлял РПЛ с осени 2021 года. По окончании сезона-2021/22 он покинул этот пост.

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