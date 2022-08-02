Пиастри опроверг заявление команды о подписании контракта: «Я не буду выступать за «Альпин» в следующем сезоне»

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри прокомментировал новость о том, что он станет призовым гонщиком команды в «Формуле-1» в следующем сезоне.
Команда «Альпин» выпустила официальное заявление, в котором объявила о подписании контракта с Пиастри, который должен был заменить Фернандо Алонсо.
При этом в официальном пресс-релизе отсутствовали цитаты Пиастри – хотя обычно в таких заявлениях гонщик всегда высказывает свою позицию.
Однако сам Пиастри в своих соцсетях заявил, что не собирается выступать за «Альпин» в следующем сезоне:
«Насколько я понимаю, сегодня во второй половине дня команда «Альпин», без моего на то согласия, выпустила официальное заявление, в котором сообщила о том, что я буду выступать в ее составе в следующем сезоне.
Это сообщение не соответствует действительности, я не подписывал контракт с «Альпин» на выступления в 2023 году. Я не буду выступать за «Альпин» в следующем сезоне».
Ранее сообщалось, что Пиастри уже мог подписать предварительный контракт о переходе в «Макларен».
Пиастри будет выступать за «Альпин» в 2023 году
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