Пиастри опроверг заявление команды о подписании контракта: «Я не буду выступать за «Альпин» в следующем сезоне»

Резервный пилот «Альпин» прокомментировал новость о том, что он станет призовым гонщиком команды в «Формуле-1» в следующем сезоне.

Команда «Альпин» выпустила официальное заявление, в котором объявила о подписании контракта с Пиастри, который должен был заменить Фернандо Алонсо.

При этом в официальном пресс-релизе отсутствовали цитаты Пиастри – хотя обычно в таких заявлениях гонщик всегда высказывает свою позицию.

Однако сам Пиастри в своих соцсетях заявил, что не собирается выступать за «Альпин» в следующем сезоне:

«Насколько я понимаю, сегодня во второй половине дня команда «Альпин», без моего на то согласия, выпустила официальное заявление, в котором сообщила о том, что я буду выступать в ее составе в следующем сезоне.

Это сообщение не соответствует действительности, я не подписывал контракт с «Альпин» на выступления в 2023 году. Я не буду выступать за «Альпин» в следующем сезоне».

Ранее сообщалось, что Пиастри уже мог подписать предварительный контракт о переходе в .

Пиастри будет выступать за «Альпин» в 2023 году

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