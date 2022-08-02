Серхио Агуэро: «Холанд слишком привык к Германии. Он думал, что будет один, а ван Дейк сказал ему: «Добро пожаловать в АПЛ»

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Серхио Агуэро оценил дебют Эрлинга Холанда в составе «Манчестер Сити».

22-летний форвард вышел в стартовом составе манчестерского клуба на матч за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3) и отыграл всю игру, не отметившись результативными действиями.

«Он слишком привык к Германии. Холанд думал, что будет один, а потом к нему подошел ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в Премьер-лигу», – заявил экс-форвард «Манчестер Сити» в эфире на канале в Twitch.

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