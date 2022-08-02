Серхио Агуэро: «Холанд слишком привык к Германии. Он думал, что будет один, а ван Дейк сказал ему: «Добро пожаловать в АПЛ»

Серхио Агуэро оценил дебют в составе «Манчестер Сити».

22-летний форвард вышел в стартовом составе манчестерского клуба на матч за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3) и отыграл всю игру, не отметившись результативными действиями.

«Он слишком привык к Германии. Холанд думал, что будет один, а потом к нему подошел ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в Премьер-лигу», – заявил экс-форвард в эфире на канале в Twitch.

Клопп впервые забрал Суперкубок Англии: Нуньес забил и заработал пенальти, Холанд не попал в пустые

Бернарду – опорник, эволюция «Ливерпуля» в атаке и разные дебюты Холанда и Нуньеса. Главное из Суперкубка Англии