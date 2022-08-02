Тухель не против трансфера де Йонга в «Челси». Клуб сделает предложение «Барсе» в ближайшие дни

готовит предложение о трансфере полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

The Athletic сообщает, что лондонский клуб намерен сделать предложение по хавбеку в ближайшие дни.

Главным вдохновителем возможной сделки стал совладелец «Челси» . Тренер «синих» не просил покупать Френки, но не станет возражать, если договориться о его переходе удастся.

Предложение по де Йонгу не будет сделано незамедлительно, так как сейчас у клуба есть другие задачи на трансферном рынке. Спортивный менеджмент «Челси» следит за ситуацией и знает о том, что игрок отказывается от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Для «Челси» проблемой не станут ни сумма трансфера, ни зарплата хавбека.

Де Йонг предпочел бы перейти в «Челси», а не в «Манчестер Юнайтед», так как «синие» выступят в Лиге чемпионов, а Лондон ему нравится больше, чем Манчестер.